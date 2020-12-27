北市內湖碧湖公園大陂湖，遭外來種「琵琶鼠魚」入侵肆虐，生態專家張嘉宏陳情指稱，琵琶鼠魚會以嘴巴刮食湖底藻類、青苔，甚至連其他魚類的卵都不放過，每隻琵琶鼠魚一天就吞食3000顆卵，更別提現在連數量都多到無法估計，導致原生種魚類無法繁衍，面臨嚴重浩劫，議員李建昌及台灣原生魚類保育協會26日在湖內布下原子網、長型蜈蚣籠及蟹籠，盼以減少外來種數量，保衛原生種的家園，一天至少捕獲超過80隻。

內湖碧湖公園大陂湖遭外來種「琵琶鼠魚」大舉入侵，琵琶鼠魚會以嘴巴刮食湖底藻類、青苔，甚至連其他魚類的卵都不放過，議員李建昌及台灣原生魚類保育協會26日在湖內布下魚網，經過一天至少捕獲超過80隻。（圖／中國時報吳康瑋攝）

李建昌指出，琵琶鼠魚嚴重影響生態平衡，唯有建立明確體制來定期撈捕外來種，才能有效防堵外來種侵害，像琵琶鼠魚生長1年就可以繁殖，1年半身形就可以長到50、60公分，進入一個水域最短不到5個月，就會引發生態浩劫，過去東湖一帶曾經淹過大水，當時滿地都是琵琶鼠魚，可見生態已經受嚴重影響，其中，包括基隆河、淡水河域等都逃不過被侵襲的命運。

張嘉宏表示，全台灣的淡水水域，都已遭琵琶鼠魚入侵，適合生長的中南部，災情更是嚴重，琵琶鼠魚的繁殖季是5月到8月，和台灣原生魚種的繁殖期重疊，2者在環境、食物等方面競爭，原生種魚的魚卵遭琵琶鼠魚吃到一顆不剩，並且一隻琵琶鼠魚就能產數千顆卵，長期增生下，數量增加到不可估計，原生種魚根本沒有生存空間。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華透漏，琵琶鼠魚的清撈結合民間團體來推動，預計每年2次，定期追蹤成效，效果不錯就會在全市推動，大湖公園和碧湖公園內也有設置藍色桶子，讓釣客可以丟棄不要的琵琶鼠魚；湖濱里長陳尤雪建議公園處可以在藍色桶子上張貼清楚告示，讓釣客清楚用途，且為落實在地保育行動，籲請政府單位，研擬例行性的捕撈規話，長期施作才有意義。

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(中時新聞網)