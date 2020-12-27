2020年即將結束，明年即將迎來「牛年」，知名命理老師艾菲爾在臉書粉絲專頁「塔羅牌老師艾菲爾」分享農曆年前超強的致富秘訣，只要準備一樣道具，就能輕鬆達成。
艾菲爾老師透露，可以準備貝殼當作「聚寶盆」，因為貝殼是海洋寶藏，形狀又像爪子，代表可以守住錢財。2021年的財位在正西方，因此可以放在財位替自己收攏財根，也可以放置象徵招財神獸的貔貅、龍龜、金蟾等等。
此外，也可在錢包內養貔貅或金蟾，讓牠們替自己咬錢來，並在農曆初一、十五帶著這些招財神獸，到銀行喝一杯發財水沾喜氣。如果撿到零錢可以把錢收起來，放在家中聚寶盆上當作錢母。
最後，艾菲爾老師分享，大家可以準備一個有金釦拉鍊的錢包，在早上12點前和晚上10點後，將錢包拿出來曬太陽跟月光，讓錢包充滿能量。另外還有一項跨年專用的西班牙慶祝新年「許願魔法」，在2021年第1秒連續吃下12顆新鮮葡萄，就象徵未來12個月都能順順利利。
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(中時新聞網)
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