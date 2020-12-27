【1】太陽花占領行政院 辯稱行使抵抗權無罪 檢怒駁 反萊就可以衝入總統府嗎\最高法院25日開庭審理6年前太陽花學運衍生「324攻占行政院」案，蒞庭公訴檢察官朱朝亮怒斥，魏揚等人辯稱是在行使抵抗權，主張無罪，如果因反服貿攻占行政院可以無罪，反萊豬、反核食是不是也可以衝進總統府吃餅乾，同樣不能處罰？霎時令被告及律師們沉默不語。庭末，審判長諭知明年1月4日續開辯論。

【2】國高中9點半上課 近9000人連署

有網友近日在「公共政策網路參與平台」提案，希望將國高中上課時間改為9點半到下午5點，發起迄今不到兩個星期，截至昨日傍晚已累積8834個附議表達支持，教育部昨日也回應，將在兩個月內，與地方政府研擬相關作法。

【3】電子支付整合 明年可相互轉帳

台灣電子支付市場邁入新里程碑！立法院昨天三讀通過「電子支付機構管理條例」，將電子支付、電子票證整合管理，未來不同電支平台可相互轉帳，並可進行外幣買賣、紅利整合折抵等多項新業務。發行廣泛的悠遊卡、一卡通都將從電證改為電支。金管會著手訂子法，力拚明年上半年上路。

【4】我入CPTPP 尚在表達興趣階段

大陸開始研擬加入CPTPP策略，我國則已經準備多年，12項對應法規已有8個完成修法。但以CPTPP加入10程序來說，我們仍處在第一個「向會員國表達興趣」階段，難以往前。經濟部對此強調與會員國持續溝通與互動中，對國際局勢變化也密切觀察。

【5】梁靜茹〈分手快樂〉唱到淚崩

梁靜茹「202020當我們談論愛情」演唱會26日起連2天在小巨蛋登場，相隔5年4度攻蛋，不僅第一次以四面台呈現，也是她婚變後的首場大型巡演。梁靜茹昨晚鞠躬感謝大家陪她走了20年：「你們參與了我的每一步，來到我的20周年演唱會，跟我一起看看愛情、聊聊愛情，我應該有資格吧，畢竟我也曾遇過一些挫折，在愛情裡想得得不到，想求求不到。」

(中時新聞網)