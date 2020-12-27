高雄一家活蝦餐廳日前接到海軍訂位，已事先將材料準備好，結果卻因爆發本土疫情，接到臨時取消的電話，成本總計損失4至8萬元，引發討論。不過，海軍出面澄清，店家已沒收8000元訂金。對此，桃園市議員王浩宇霸氣護航「我來幫海軍買單」，要餐廳老闆別一直炒新聞。

王浩宇昨（26）日在臉書質疑，海軍訂餐16桌、每桌6000元，總共9萬6000元的餐費，成本要8萬元？餐飲的利潤如果那麼低，根本無法經營，「是騙大家沒做過生意是嗎？」且已沒收8000元訂金，明明離用餐還有快兩天，都沒有食材是還沒下鍋可退貨的嗎？ 怎麼想怎麼不合理。

如果餐廳老闆真的還有損失，王浩宇喊話，請不要再為難因為防疫而取消訂餐的海軍，只要提出相關帳目進出或發票證明，「我來幫海軍買單」，不然就不要一直炒新聞。

高雄一家活蝦餐廳遭海軍退單，王浩宇表示，只要餐廳提出相關帳目進出或發票證明，願意幫海軍買單。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

對此，網友表示「通常餐飲成本不會超過4成啦」「老闆就為了吵而吵」，這種商家真的會讓各單位標註為拒絕往來戶。另也有人認為要將心比心，要退單應該3天前提早說，「而不是明天要吃，今天退單」。

餐廳11月初接到海軍訂位，指12月25日要訂16桌舉辦餐敘晚會，每桌6000元，並支付8000元訂金。沒想到卻爆發本土案例，海軍26日指出，因考量疫情狀況取消餐敘，8000元訂金則依約定由廠商沒收。

(中時新聞網)