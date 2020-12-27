以前小時候爸媽都告訴我們，腳抽筋是因為在長高，跟打嗝一樣，抽一下就長1公分。真的是這樣嗎？

根據統計，95的人一輩子中都曾經有過抽筋的經驗，最常發生的位置就是在小腿後側的小腿肌肉，還有腳趾頭和腳掌，都是比較末梢的地方。

所謂抽筋，在醫學上的定義就是「肌肉的不自主收縮」，非意願性的動作，會引發抽筋有幾個主要原因：

1、中樞神經過度興奮：

如運動，就會把訊息傳達到週邊神經，然後由肌肉來執行而不斷地收縮，但中樞神經如果過度興奮，週邊神經一下子承受大量的資訊，超過負載，週邊神經就開始不安定，而引發抽筋。

2、中樞神經在休息：

如夜晚睡眠時刻，中樞神經處於休眠的狀態，週邊神經就開始坐大作亂，所以很多人半夜睡覺會抽筋，就是這個原因。

3、電解質不平衡：

由於人體的神經是泡在週邊的體液中，而體液裡面如果缺乏電解質，就會引發抽筋。血液電解質主要是指血液中的鈣、鉀、鎂、鈉礦物質離子。

缺乏電解質的高危險群是老人和孕婦。老人是因為身體機能退化，所以鈣離子跟鎂離子都比年輕人來得低，孕婦則是因為荷爾蒙的緣故。

4、同一個姿勢維持太久：

如使用滑鼠一段時間後，若不稍做休息，手指就可能會抽筋。

5、神經血液循環不好：

神經血液循環不好時，肌肉就可能隨時隨地不自主的抽動。秋冬季節日夜溫差大，氣溫也比較低，是抽筋的好發季節，尤其是臉部，常常因為天冷而血循不好，所以要做好保暖的工作。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)