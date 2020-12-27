國道一號北向185.8公里的台中王田、南屯路段，27日清晨3時35分發生驚悚車禍，機車騎士上國道，被聯結車輾壓，警消趕赴現場，屍塊四散，血肉模糊，慘不忍睹。現場停留一部聯結車，自承右前輪有碾壓死者。初判研判，死者被多部車輛輾壓致無法辨認性別、外觀。

國道三隊表示，案發當時，有報民眾報案稱於該路段有機車倒於外側路肩，人躺在外側車道，派遣員林分隊361、365車及泰安分隊328車協助，並派遣緩撞車到場警戒。到場發現人員已遭車輛碾壓明顯死亡。

現場停留一部聯結車自承右前輪有碾壓死者。現場封閉中線車道及外側車道處理；因死者被多部車輛輾壓致無法辨認性別、外觀，經聯絡車主未接聽電話、查詢吳姓車主相關家人及聯繫派出所到住址查訪皆未有所獲，續派出所提供車主胞姊電話，撥打無人接聽。已經聯繫公立殯儀館進行屍體處理。

國道警察表示，6時38分現場清理完畢恢復通車。6時46分車主胞姊回電，已請其至本大隊員林分隊協助調查。

警方初步調查，騎士駛上國道發生車禍，因為天色黑暗，陸續有3、4部車輛駕駛人報案表示疑似有輾壓死者，已皆請配合調查，並由大隊員林分隊及刑事組持續處理中。

(中時 )