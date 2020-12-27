凍番薯來了！氣象專家吳德榮表示，周三寒潮爆發，天氣急凍，北部空曠地區從周三晚起下探7度，北部都會區9度，接著周四清晨，北台灣降至此波寒流最低溫5度，嘉義以北平地在跨年夜至元旦晨降至最低溫5度，氣象局表示，從周三晚起36小時，北台灣都在10度以下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，周三(30日) 寒潮爆發，晚上北部空曠地區下探7度、都會區9、10度，周四(31日)清晨北台灣率先降至此波寒流的最低氣溫，北部平地5度、台北都會區約7、8度。其他地區則在跨年(31日)夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫下探5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都10度以下。元旦白天起至下周日(1/3)，冷空氣減弱氣溫回升，但因夜間有輻射冷卻，早晚氣溫仍偏低。

吳德榮說，這波寒流乾冷，只有周三冷鋒通過時北部、東北部、花東有雨，周三晚北台灣雨停轉乾冷，周四起至下周日(12/31至1/3)西半部晴朗，東半部多雲零星雨。因此，跨年西半部看得到「最後夕陽」。元旦清晨東半部迎曙光、日出活動，因為有低層雲，伴隨局部零星小雨，需要一些運氣才看到。

至於是否會下雪，吳德榮說，大屯山、七星山等高度的山脈，在周三傍晚至晚上有達到少量飄雪的臨界條件。太平山則在周三晚至周四有降雪機率。由於此寒流在高度800至2000公尺的大氣，只有零下2至零下4度，即使水氣未配合，低海拔迎風面的山脈也有結冰、霧淞可看，但更高山脈缺乏水氣，降雪機率低。

氣象局資料顯示，今天到周一(28日)東北季風增強，北部東部有雨轉涼，周三（30日）寒流南下，從周三晚到周四晚上連續36小時北部都是10度以下，最低溫降至7度。周四（31日）至周五（1/1）清晨是這波寒流最冷時刻，必須做好禦寒工作。

(中時新聞網)