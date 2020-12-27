七六人班西蒙斯(Ben Simmons)有潛力成為聯盟的頂級球星，可惜他不會投籃，這個問題困擾他很久了，他有機會成為詹姆斯第二(LeBron James)，卻被一些人嘲笑是隆多第二(Rajon Rondo)。新任總教練瑞弗斯(Doc Rivers)本周在ESPN節目再度談到這個問題。

瑞弗斯說：「我說過這(不會投籃)沒那麼要緊。當然長遠來說是很重要的，但我只希望西蒙斯能夠做他自己。我不要他在比賽中盤算著如何找機會跳投，我要他衝入亂軍之中，攻擊禁區，站上罰球線。他終究有跳投機會的，但不要一上場就想著投個三分球來交差。」

西蒙斯的進攻火力很強，身為208公分的高大控衛，他擁有聯盟前10的兩分球命中率(58.3%)，場均16.4分。瑞弗斯說：「如果我們今年每場攻下120分，你真的在乎那些分數是從哪來的嗎？西蒙斯每天都在練習跳投，但我不要在比賽中給他壓力。」

現在球隊都必須配置射手，七六人明星中鋒恩比德(Joel Embiid)也會投三分球，以西蒙斯具備的高效能其實不必勉強去拚三分球，當然他罰球有必要加強(63%命中率)。西蒙斯也在節目自嘲：「我跟恩比德的關係，還有我的投籃，兩個都是我被問到最煩的問題。」

(中時新聞網)