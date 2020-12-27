藝術無礙！台灣身心障礙藝術發展協會-光之藝廊自12/26起舉辦「新生：藝術家新作聯展」，展出20位藝術家年度新作，透過溫暖而動人的藝術作品，給予即將到來的2021年最大的祝福。

20位參展藝術家，包括王妤文、王威宏、周則翰、林家弘、段喬茵、洪鈺富、紀鷗集、高進宇、 張慧瑜、郭懷鈞、陳芯瑤、陳彥瑋、曾博笙、蔡尚賢、賴櫟安、錢柏諭、 謝宇軒、羅國彰、羅得嘉、譚兆琳。

2020年對於台灣及全世界都是劇變的一年，不論是新冠肺炎疫情，或是許多知名人物的離世，甚或是各種重大事件的發生，都對於人們的生活造成了巨大的轉變。

在歷經風雨飄搖的一年後，光之藝廊於歲末之際，邀請歷屆光之藝廊徵件比賽得獎人參與聯展，期望藝術家們共同以藝術的力量撫平大眾這一年來身心上的傷痛，帶給觀眾滿滿的溫情與愛，以嶄新的心情與姿態迎接 2021年的新生活。

光之藝廊是一個為特殊族群在藝術創作上建造的舞台，讓世人可以透過作品了解到他們傑出的和努力的成果，讓藝術成為身心障礙者與社會大眾間心靈交會的橋樑，建立一個對等看待、相互激勵、實踐生命價值與意義的社會氛圍。

本次的參展藝術家都是歷屆光之藝廊徵件比賽脫穎而出的得獎者，每位藝術家不為自身的障礙所設限，在得獎後持續於藝術領域中努力邁進，積極進取的生命價值在展覽中充分展現，每件藝術家自選的參展作品中迥異的創作主題與媒材，呈現多樣化的生活風貌及生命歷程，也帶給觀眾豐富而多元的藝術視野。

本次展覽更與財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會合作，並在12/21時先於大里仁愛醫院舉辦一日快閃預展，將愛與溫暖在冬日中傳遞給所有的病友及家屬，透過畫作讓觀賞者在藝術的能量中獲得鼓舞。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長吳春山表示，當上帝關起一扇門，也會開啟另一扇奇蹟的窗，藝術之所以無價，正是因為能觸動心靈無遠弗界，邀請各界到場參觀，一同見證這些藝術家們所散發出精彩燦爛的生命之光。

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