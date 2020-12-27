只要是男人，都免不了中年以後攝護腺肥大所引起的各種病症，尤其是容易打斷睡眠的「夜尿」，讓男人們最受不了。然而，受到飲食西化，攝護腺肥大有年輕化趨勢，因此，男性應該從年輕時就開始從飲食、運動、生活習慣等各方面著手，以期能預防攝護腺肥大症，乃至攝護腺癌等相關疾病的發生，否則等到發生時再處理，恐怕就來不及了，究竟該如何保養攝護腺呢？

●飲食高油、高脂、紅肉 易誘發攝護腺癌

日常飲食經常攝取動物性高脂肪的食物，這類脂肪屬於飽和性脂肪酸，根據研究顯示，會誘使攝護腺癌的發生，例如豬、牛、羊等紅肉類，以及牛油、豬油等，都屬於高脂肪食物。

飲食高油、高脂、紅肉 易誘發攝護腺癌。(示意圖/常春月刊提供)

另外，加工食品包括火腿、香腸、糕餅等，也都含有增加癌症發生的物質，而且通常愛吃肉、加工食品者，比較不喜歡吃蔬菜、水果，容易造成飲食不均衡，不僅容易肥胖，更會增加罹癌的危險性。

●攝取含鋅食物 預防攝護腺疾病

所以，最好營養均衡，多攝取蔬菜、水果，增加蔬果攝取量，能夠提升身體的抗氧化能力，幫助降低發生攝護腺癌的風險。同時也建議適量攝取含有鋅的食物，攝護腺液中含有高量的微量元素—鋅，臨床研究發現，患有攝護腺炎或攝護腺癌的患者，其體內的鋅含量明顯低於健康的人，因此，補充鋅有助於預防攝護腺方面的疾病，包括牡蠣、南瓜籽、蛋、全穀類或堅果類，皆含有豐富的鋅。

●含有鋅的食物之外，含硒的食物也不錯

硒能促進體內抗氧化的能力，而且還參與了攝護腺的新陳代謝作用，有助於抑制攝護腺腫瘤的生長，建議可多吃大蒜、洋蔥、綠色花椰菜、黃豆、黑豆等各式豆類，鮪魚、香菇、芝麻、全穀類等食物。

●茄紅素減緩攝護腺肥大 豆類抑制攝護腺組織增生

屬於抗氧化劑的茄紅素，對於攝護腺疾病也具有保健功效，可以減緩攝護腺肥大及預防攝護腺癌。茄紅素多存在於番茄及其相關製品、西瓜、櫻桃、柿子、木瓜等蔬果中；另外，如黃豆等各種豆類中富含的大豆異黃酮，可抑制攝護腺組織增生，減緩攝護腺肥大的症狀；其他含有豐富的纖維素、維生素C等抗氧化物質的蔬果，都能抑制細胞氧化形成腫瘤病變，有預防癌症的效果。

●南瓜好處多 南瓜籽改善攝護腺增生

另外，南瓜含豐富的纖維質、α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素和β-隱黃素、玉米黃素，對於肺癌、乳腺癌、膀胱癌、皮膚癌等，都有抑制作用；南瓜籽則可以改善攝護腺增生問題，以及提高精蟲品質。

南瓜好處多，南瓜籽更對改善攝護腺增生有幫助。(圖/常春月刊提供)

●改善性功能服用瑪卡 2種人需事前諮詢醫師

而根據統計，台灣40～60歲的男性，每5人就有1人發生勃起障礙，其中卻有8成民眾未接受專科醫師診治，理由包括不想承認、害怕、羞愧等。因此，有越來越多男性自行至藥局購買增強體力、重振雄風的保健食品，然而這些保健食品真的適合每個人嗎？

以常被用於增加男性性功能的保健食品中—瑪卡為例，其富含鈣、鎂、鉀、鐵、磷、鋅等礦物質，以及多種植物固醇、必需脂肪酸、纖維素、碳水化合物及胺基酸，但其屬複合性的高蛋白食物，蛋白質與礦物質含量較高，若為腎臟病患或腎功能較差者，在使用前先諮詢醫師，以免造成腎臟的負擔。

●韭菜籽壯陽固精 蕈菇類、辛香料提高一氧化氮活性

而針對人體內原本就有一氧化氮，擔任細胞傳遞信息和指令的重要分子，更是調節血液循環不可或缺的元素之一，現在也能在助陽保健食品當中看到其身影。當體內一氧化氮不足時，可藉有氧運動來提升巨噬細胞的一氧化氮產量，或適量補充金針菇等蕈菇類、大蒜、洋蔥等辛香料，也能提高一氧化氮的活性。

常聽到的韭菜籽又被稱為「起陽子」，含有豐富礦物質與維生素，以及與男性性功能較相關的成分──蒜素與鋅，蒜素能擴張血管，鋅則是製造精液所需要的成分；在一般日常飲食中增加韭菜或含蒜素的食物種類，不僅可以攝取足夠的營養素，也能在補充過程中增加膳食纖維的攝取，增加飽足感。

●攝護腺肥大不會變攝護腺癌 出現異常應盡快就醫

許多人認為攝護腺肥大就等於攝護腺癌，其實是錯誤的認知。攝護腺肥大不會變成攝護腺癌，也不是攝護腺癌的初期症狀。雖然攝護腺癌的初期症狀與攝護腺肥大的症狀極為相似，都是會出現頻尿、夜尿、急尿、小便無力等尿路症候群，但兩者仍存在著相當大的差異性。因此，最好的辨別還是當出現這些自覺症狀時，盡快就醫檢查，以確定病況並接受治療。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)