大陸超模奚夢瑤去年嫁給身價3千億的已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君，同年10月生下豪門金孫Ronaldo，不僅老公感動不已，婆婆梁安琪更是開心，據悉，她送上5億港幣(約19億台幣)豪宅給兒子媳婦，奚夢瑤母憑子貴，近日，小倆口在討論生二胎問題，讓網友都直呼「豪門媳婦不好當啊」。

奚夢瑤近日和何猷君參加陸綜《幸福三重奏》，談到生二胎問題，何猷君透露媽媽梁安琪其實很想他們盡早再多生點孩子，讓奚夢瑤聽了忍不住尷尬笑「生多一點聽起來像豬，老公。」何猷君雖然覺得多生點，可以讓他們和媽媽開心玩，但他認為應該隔3年再生，這樣才盡可能不打架。

何猷君透露，媽媽想要他們早點生多一點。（圖／翻攝自劇探社微博）

沒想到媽媽卻不滿意，認為隔3年生肖不對會對沖，「兄弟姊妹感情不好、家庭不好」，讓他無力反駁，只能緩頰說「順其自然吧」。其實，之前梁安琪就曾透露，希望奚夢瑤生越多越好，網友看了後都表示「沒想到他媽這麼迷信」、「這就是嫁入豪門的代價啊」。

其實，奚夢瑤之前就透露懷孕胖了38磅(約17公斤)，腹部、背部及腰部肌肉都承受很大壓力，讓她的腰椎骨移位，產後更陷入負面情緒沼澤中，還好現找到宣洩出口。

(中時新聞網)