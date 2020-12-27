英國發現的更具傳染力的變種新冠病毒已經入侵北美洲，加拿大昨（26）日證實境內出現2例確診病例，值得注意的是，這對確診者並沒有出國旅遊史或和高風險人士接觸，變種病毒可能已在加拿大境內社區傳播。

加拿大26日證實出現2例變種新冠病毒病例。

綜合加拿大環球新聞（Global News）、路透社、《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，加拿大安大略省（Ontario）代理首席醫療官葉芙（Barbara Yaffe）昨日證實，加拿大境內首度出現變種新冠病毒案例，染疫的2名人士是來自南部杜倫區（Durham）的一對夫婦。

值得注意的是，這對夫婦並無已知旅遊史，或接觸過高風險人士，意味著這2例確診可能是社區傳播案例。

葉芙說，2名確診者已進行隔離，安大略省也自26日起全境封鎖。安大略省過去2天新增4,301例確診病例，已經連續12天，每日都新增超過2,000病例。

英國官方指出，變種新冠病毒的傳染力增加70％，不過沒有證據顯示它會更致命，加拿大已延長禁止來自英國的客機入境至明年1月6日。

儘管目前美國尚未證實境內有變種病毒病例，不過美國疾病管制暨預防中心（CDC）先前在官網上坦言，鑒於美國只對少部分感染病例進行基因測序，變種病毒很可能已經在美國存在，只是尚未被發現。

目前變種病毒已擴散多國，除了歐洲，亞洲的日本、新加坡、香港、南半球的澳洲都有境外移入病例，為阻絕病毒入侵，日本自28日起全面禁止外國人入境。

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文章來源：U.K. variant of coronavirus appears in Canada, elsewhere, despite containment efforts
文章來源：Canada's Ontario finds two cases of virus variant first seen in UK
文章來源：Ontario confirms Canada’s 1st known cases of U.K. coronavirus variant

(中時新聞網)

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