台北市議員羅智強點名12名挺萊豬民進黨立委，並訴求罷免吳思瑤，吳思瑤則反嗆他是「政治癡漢」，每天只會「政治跟搔」，雖有律師建議羅智強提告，但羅智強表示「懶得和她計較」，並加碼爆料，吳思瑤不只護航萊豬，還關說醫材，甚至把責任推給助理。

「大家以為吳思瑤只忙著護航萊豬嗎？」羅智強今（27）日在臉書指出，媒體報導台大醫生施景中踢爆有一件醫療試用案，他本身也是試用者，但因覺得不合用，價格也是國外的10多倍，經院內專家討論後決定不採用，沒想到廠商卻找來吳思瑤施壓，要求正在守喪的醫師2天內回覆公文。

羅智強痛批，「真的夠囂張，吳思瑤以為她是皇帝嗎？」雖吳思瑤解釋是助理轉達民眾陳情，但羅智強表示，「沒事推萊豬，有事推助理，真的好有擔當，不要跟我說公文掛吳思瑤的名字出去，吳思瑤沒看過」「台北市民選吳思瑤當立法委員，不是要妳去護航萊豬、關說醫材的好嗎？」

羅智強點名12名挺萊豬民進黨立委，並訴求罷免吳思瑤。（圖／摘自羅智強臉書）

此外，對於萊豬議題，羅智強說，並非自己要罷免吳思瑤，而是她的行為背叛了台北市的食安付託，「是吳思瑤自己罷免了自己」，且用癡漢這種不入流的名詞攻撃別人，並不能轉移護航萊豬的事實，只要能罷免一席萊豬立委，不要說發60篇文催罷免票，就是發60萬篇也在所不惜，「因為，那不是羅智強一個人的意志，是全台灣反萊豬人民的意志」。

吳思瑤昨日在臉書分享「政治痴漢最新騷擾進度」，對於羅智強邀她一起到街頭街講，回應「唉喲～我才不要被你約」，因為不管是市議員或立委，民代的問政場域就在議事殿堂，且不管有沒有鎂光燈、不論是不是熱門議題，再冷門的政策議題也會努力監督，專業問政。

面對護航萊豬的質疑 到現在為止，吳思瑤也只能用已經涉及人身攻撃的「癡漢」、「跟騷」來扣羅智強帽子，轉移焦點 有律師建議我提告 我懶得和她計較 我告訴吳思瑤 不是羅智強要罷免妳 是妳自己護航萊豬的行為 背叛了台北市的食安付託 是吳思瑤自己罷... 由羅智強發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)