立法院在24日正式通過行政院所提出的放寬萊豬進口相關行政命令，即將在明年一月開始正式開放進口美國帶有萊克多巴胺的豬肉，這項決定引發民眾擔憂，擔心未來在豬肉上將會難以選擇；臉書粉專比特王就貼出一張立院會議紀錄，怒轟通過該行政命令的立委「自己都不想吃萊豬」，卻要民眾自己吞！這讓網友相當憤怒，怒轟「給我把萊豬吞下去！」

比特王昨(26)晚在臉書上貼出一份立院會議紀錄，上頭寫下「110年1月萊豬進口後，2、3月辦理便當採購案時，是否請便當業者供賭隻來源資料等，請庶務科研議」，要求立院採購便當時要針對是含有萊劑進行注意，這讓比特王怒轟到底為什麼一個食安的科學問題要搞得如此政治化？連立委自己都不想吞的東西還要開放給民眾購買，這樣不是非常矛盾嗎？

比特王指出，台灣豬肉市場就是供應量不足，才會有外國豬肉的進口，不只是美豬，還有加拿大、西班牙跟其他國家的豬肉；在蔡英文政府沒有搞這一齣戲之前，吃豬肉一直不是困擾；但是就因為民進黨急於捧美，搞到現在，餐飲業要表示食品來源國家，甚至為了要強調使用台灣豬，售價還得提高，因為台灣豬成本就是高於進口豬！

比特王表示，他懶得去聽陳吉仲說什麼豬肉價格差不多的幹話，如果價格差不多，為什麼要進口豬肉？「你當人民是笨蛋嗎？」

比特王的發文引來網友討論，紛紛表示「遇上這種政府只能期待他早日下台解救台灣了」、「敢開放就要敢吃啊，立委大人們」、「投贊成票的給我一個一個把萊豬吞下去」、「突然覺得阿扁的海角七億根本不算什麼」、「台灣豬不能餵萊劑、台灣人卻要吞萊豬，難道台灣人比豬還不如？」

(中時新聞網)