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東森新聞台當家主播王佳婉之丈夫、房地產大亨呂台年，在今年2月於家庭聚會時，不滿姪子劉鎮亞態度不佳，竟直接抄起2根狼牙棒型手電筒爆打其頭部，傷口當場噴出鮮血，姪子堅決提告不和解，台北地院經審理，傷害罪部分判呂4月、恐嚇罪判拘役50日，可上訴。

呂台年現年58歲，出生於大陸山東，於新北市中和眷村成長，透過炒作房地產致富，一舉躍升房地產大亨，現為捷年集團董事長。而呂台年曾在百萬人民倒扁運動時擔任副總指揮，於2003年和東森新聞主播王佳婉再婚。

據悉，呂的姪子劉鎮亞控訴，呂台年和他皆住在台北市文山區一棟高級華廈中，兩人個性十分不對盤。今年2月間，呂台年的姐姐於一間餐廳舉辦壽宴，家族成員共赴宴會祝賀，一家子在話題中討論到買房事宜，呂台年認為劉鎮亞態度不佳，遂拿起水杯朝劉砸過去，雙方爆發激烈肢體衝突，呂憤而離席。

劉鎮亞本以為事情就此結束，沒想到待宴會結束返家時，呂台年則在社區大門口堵他，呂手抄兩根狼牙棒形狀的手電筒，不分青紅皂白朝劉鎮亞的頭部一陣猛打，劉當場頭破血流，血濺社區，經一旁同行的親戚阻止呂，才未釀成更大災禍。

事後，劉鎮亞認為這是相當嚴重的家庭暴力，堅持提告傷害罪外，還表示當時呂台年曾嗆聲說：「再看到你就打死你」，因此呂的罪刑再加一條恐嚇罪，經警詢後，依傷害罪與恐嚇罪移送呂台年，劉同時也向法院申請保護令獲准。

案經台北地院審理，呂台年聲稱，是為了家庭和諧才認罪，並不希望造成家庭破碎，而狼牙棒手電筒僅為防身用途，當時是劉朝他衝過來，他為了自衛不小心揮了一下才誤傷，絕非本意。

對此，劉鎮亞則認為呂台年此舉為嚴重暴力行為，堅決不和解，也強調當時是若不是他奮力抵抗以及親戚的阻攔，他大概早已被當場打死。而因呂台年認罪，23日依傷害罪判處4月有期徒刑；恐嚇罪拘役50日，得易科罰金，全案可上訴。

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(中時新聞網)