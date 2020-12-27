【愛傳媒陳玲玲專欄】土耳其導演Ceylan的電影《遠方》餘韻濃郁，除了淒冷的美感，片中的土耳其咖啡也深深吸引我！

「偶然與巧合」電影中土耳其的男人會跳一種舞「旋轉舞」也讓我目眩神迷！12月24日在充滿土耳其藍的咖啡店品嚐土耳其咖啡，透過味道，緬懷著歷史的曾經。

畢竟1554年第一家咖啡館Kiva Han出現在土耳其君士坦丁堡！真正的咖啡文化是由土耳其人創建和傳播的，歐洲咖啡的始祖，義式濃縮的祖先，誕生至今已有七八百年的歷史了。

在土耳其喝咖啡是日常！他們是用鐵鍋盛著砂，底下燒著柴，就這這麼煮咖啡。土耳其咖啡是熱砂煮沸的方式沖煮，用砂子的溫度來煮，而且是不濾咖啡粉的，這點很特別！

利用熱砂煮沸的方式沖煮，因為是不過濾的沖煮法，所以在喝完咖啡之後會留下一層厚厚的咖啡渣，土耳其人則會用殘餘的咖啡渣來做占卜，是最古老與神秘的傳統了！

從製作工藝上看，土耳其咖啡既複雜，又保留著傳統的奧斯曼帝國時期的文化，是世界上唯一可以明火煮制的咖啡！被土耳其壺 cevze古樸的外表所吸引，其實它跟拓荒時代的西部牛仔煮法是相通的！

24日來「登陸土星土耳其咖啡」品嚐土耳其咖啡，想想經過了一個世紀的文化傳承，這樣一杯咖啡，是如此地難能可貴。

店內還有些土耳其特色食物——土耳其庫內費，土耳其常見的知名甜點，細麵裹住起士後去烤，出爐後淋上蜂蜜，灑上玫瑰花瓣（有的地方會灑開心果），表皮酥脆，中間的起士香濃。

堅果米布丁，煮熟的米浸泡在甜甜的牛奶裡，帶有著黏黏滑溜的口感，與堅果碎一起服用，甜蜜在心頭，雖然有點甜但不至膩，配茶或咖啡都很不錯。

不用出國也能體會土耳其當地的咖啡文化！土耳其咖啡，不只是咖啡！

聽說在伊斯坦堡的Taksim步行街上，甚至有條咖啡算命小巷，資格最老、名氣最大的店是Melek Kahvesi和Majestik Cafe。

下次去土耳其一定去咖啡算命小巷走走！用咖啡算命，命運都在咖啡渣裏！

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(中時新聞網)