【愛傳媒葉毓蘭專欄】除了萊豬、確診以外，本週其實還有一件大新聞，那就是旭富藥廠那把燒了兩天兩夜的大火。

新聞畫面不斷地播送驚悚的爆炸鏡頭，藥廠甚至還沒有向消防單位報告內有高危險易爆物質，桃園市消防局的大隊長也譴責若派了弟兄進去恐怕不堪設想。

我要求內政部的徐國勇部長，對於這種隱匿消防安全必要資訊的廠商，一定要重罰，而且是重重地罰！

打火弟兄冒險犯難、出生入死，豈可以因為這種廠商這種僥倖的心態來縱容，這些匿報都可能直接危害到消防員的生命安危！

那幾天我也看到了許多消防弟兄席地而睡，原因是沒有休息的地方，救了兩天兩夜的火連個休息的地方都沒有，令我想起了兩週前的青山宮繞境，當時萬華分局的同仁也是過度執勤，我請警政署、消防署及內政部一定要重視這些問題。

警消同仁的餘命在我的要求之下終於被統計出來之後，員警們的健康檢查也成為了不可忽視的項目，有些縣市甚至連一年三千五百元的健檢費都編不出來，很多地方政府跟議員想要重視警消的健康，但都礙於中央沒有法規規定，有些縣市的經費又明顯地不足，我希望中央之後可以協議編列這筆預算來支應。

尤其根據警政署的資料，今年在職亡故的員警有59人，其中有44位都是等不到退休就病故的，最年輕的甚至只有30來歲！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)