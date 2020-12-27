大陸國家衛健委通報，12月26日大陸新增確診病例22例，其中境外輸入病例10例，本土病例12例；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

其中境外輸入病例10例，包括上海4例、北京3例、浙江2例、安徽1例。本土病例12例，為遼寧7例、北京5例。

此前，北京已連日出現多宗無症狀感染者。25日北京通報2例，新增的2例確診者都住在順義區，其中1名病患，是當地銷售冷鮮食品的貨運店員工，另一名確診者，則是因出現發熱、咳嗽症狀而就醫，隨後確診。

26日，北京又再新增5例本土病例。新京報報導， 這5名本地確診病例皆住在順義區，均為25日通報的確診病例的密切接觸者。5名確診病例皆已進行流行病學調查，按要求落實管控措施。

擔心疫情反彈，北京官方已對確診病例和無症狀感染者居住的集中隔離旅館進行消毒，落實相關管控措施。

「首都健康官博」發文，北京市近期也已出現多點散發及局部聚集性疫情，疫情形勢嚴峻複雜。隨著元旦和春節假期臨近，人員流動和聚集頻繁，增加了疫情傳播風險，請市民朋友要緊繃疫情防控，積極配合相關區域採取的核酸檢測、社區管控等防控措施。

(旺報 )