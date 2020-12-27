繼蘿莉塔妹倪安日前在西門町街頭徵男友，引發熱議後，昨晚又有網友PO出，在西門町拍到穿吊帶背心的巨乳正妹坐在地上，手拿找乾爹的厚紙板，條件是不用有錢，但酒量要好，要陪她喝酒，還寫著「希望你是我夜晚的星星」，奇特又養眼的景象立即吸引大批民眾圍觀。

蘿莉塔妹倪安徵到男友3天後，發現對方是渣男，愛搞多人運動而分手，昨晚有網友在「爆廢公社二館」PO出兩名身材火辣、穿著清涼的正妹，分別在白天坐在西門町街頭，以及晚上坐信義區，手持找乾爹的厚紙板，上面寫著「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」，還附上LINE帳號，下方則寫「希望你是我夜晚的星星」

兩個妹子都在西門町找乾爹。(翻攝自 爆廢公社二館)

從照片可以看到，兩名正妹一人長得較清秀，另一人則較艶麗，但身材都超凶，幾乎要撐爆吊帶背心，下半身則穿著超短牛仔褲，裝扮火辣。

網友們紛紛留言：「過不久，就都坐一排了辣」、「感覺就是直播主」、「這是出來找火山孝子？」、「上次蘿莉，這次巨乳妹」、「以後乾脆大家都不工作，都來擺攤」、「感覺是想紅」。

但有眼尖網友發現，照片中兩個正妹舉的牌子都一樣，連LINE帳號都是同一個，「這廣告啦，line都ㄧ模一樣」、「酒店妹而已，還是蘿莉塔妹妹讚」、「酒促吧」、「某酒吧廣告吧」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

正妹西門町舉牌求找乾爹，穿著清涼。(翻攝自 爆廢公社二館)

正妹找乾爹的舉動，引起民眾圍觀。(翻攝自 爆廢公社二館)

(中時新聞網)