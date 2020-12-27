20201225中天新聞 戰萊豬3綠委跑票！ 王美惠淚：陷我們於不義

立法院在24日正式通過行政院所提出的放寬萊豬進口相關行政命令，即將在明年一月開始正式開放進口美國帶有萊克多巴胺的豬肉；這項決定對於台灣許多養豬戶造成相當大的衝擊，同時也對這些選區的立委造成莫大的壓力，民進黨立委王美惠就因為黨內有同志在表決時跑票，在鏡頭前痛哭；這畫面也讓網友不禁想問，「為何總是黨意大於民意？」

立委王美惠在今年八月總統蔡英文宣布將放寬萊克多巴胺豬肉進口時曾在鏡頭前錯愕落淚，表示民進黨在多年前曾極力反對萊豬，如今卻反過來要推動開放，這樣她怎麼向自己的選民交代？而就在王美惠狠下心來遵從黨意，表決當天在立院按下贊成票後，卻發現黨內有立委跑票，這讓她再度當場潰堤。

24日王美惠在立院受訪時指出，那些跑票的同志不在表決前的討論中說出自己的看法，卻擅自在投票中跑票，「這是在陷我們其他同志於不義」，王美惠表示，這個政策所有人在自己的選區中都會有壓力，但既然是共同的決定就應該要共同承擔，跑票這種行為會害得其他同志在自己選區遭受到「為何人家可以反對、你不反對」的質疑，讓其他人蒙受更大的壓力。

王美惠真性情的反應引發網友討論，就有人指出「根本問題就是這個政策違背民意」、「所以你也知道這個決定是有問題的，為何要硬幹？」「黨意總是凌駕民意，可憐的台灣民主」、「最後你也只是淪為黨的橡皮圖章，有甚麼好哭的」、「有氣魄就做自己，為自己選區鄉親著想，這樣哭算甚麼？」

(中時新聞網)