資深藝人安迪2018年因食道癌惡化撒手人寰，病逝時不過才57歲，讓人格外不捨，而他過世前心心念念的還是家人，遺願是希望孩子們能獨立，進而照顧家庭，而安迪的女兒林吟蔚很爭氣，扛起爸爸的期待，除了歌手身分外，也積極拓展事業版圖，近來為了推出寫真集努力健身，昨分享運動後的照片，胸前「神秘陰影」意外成了關注焦點。

林吟蔚在選秀節目《超級偶像》第二季中，靠甜蜜好歌喉風光拿下冠軍，讓爸爸安迪好驕傲，而在爸爸過世後，林吟蔚持續努力在圈內發展，不只唱歌，還簽約詞曲創作，往全方位音樂人夢想邁進，近期更開創個人品牌當CEO，還想出一本個人寫真集，因此加緊鍛鍊曲線，不時分享健身辣照給粉絲聞香。

安迪愛女林吟蔚除了歌手身分外，也積極拓展各種事業。(翻攝自林吟蔚臉書)

林吟蔚昨在IG貼出運動後的照片，表示即使冬天天氣冷，「還是要保持流汗」，照片中，她綁著俏皮雙馬尾、穿著運動小可愛躺地，白皙豐滿酥胸溢出，而網友馬上發現亮點，就是她胸上出現神秘咖啡色陰影，乍看以為露點，被讚照片「好犯規」、「真的是辣翻」。

原來林吟蔚健身鍛鍊，也不忘幫自家產品宣傳，穿的是自家賣場新推出的運動內衣產品，親身分享實穿心得，林吟蔚前凸後翹好身材，完美展現運動內衣優點，老闆自己來，也更具說服力。

(中時新聞網)