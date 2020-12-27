全台唯一長照主題路跑，由台南市立醫院、嘉南藥理大學與中華醫事科技大學共同舉辦第2屆「府城健康馬 世代共融 新長照style」路跑活動，設計適合長者的2公里組別，鼓勵長者與親友一同出門運動，一早吸引近2000人參賽，成績揭曉，11K男子組第一名林秋杰，成績36分05秒，11K女子組第一名周芳瑀，成績45分14秒。

台南市長黃偉哲鳴槍起跑，希望大家透過運動提升身心健康及關心身邊長者，也感謝台南市立醫院、嘉南藥理大學與中華醫事科技大學，支持政府長照政策，並舉辦一場有意義的長照主題路跑活動，全家大小一起戶外運動，關心家中長者，世代共融、共好。

他表示，因應高齡化社會需求，台南市積極布建長照資源，含照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善與喘息服務等，打造高齡友善城市。

台南市立醫院蔡良敏院長表示，這次活動包含20個社區、團體與關懷據點參加，嘉南藥理大學與中華醫事科技大學亦各有百人參與，台南市立醫院設立的4個失智關懷據點長者也攜家帶眷參加。

南市醫成立失智共同照護中心，提供醫療照護服務，也協助照顧者連結社區長照資源。此外，關廟區、歸仁區、七股區、東區設置失智社區服務據點，透過各類課程訓練，協助長者提升認知、肌力能力，延緩失智進而到生活功能促進。這不只是場馬拉松活動，更是一場高齡友善，增進家庭互動關係的健康活動。

活動也設置3個醫護站，備有生命監測器、直立式血壓機可測血氧，以及急救藥物…等救護設備。更有5位緊急救護技術人員擔負賽道機動巡視工作，皆備有AED以及救護包，希望透過完備的醫護設施，減低意外狀況，讓跑友安心跑、健康跑。並配合疫情指揮中心集會防疫原則，採實名制，且規定於主會場的所有人員一律配戴口罩，保持社交距離，注意手部衛生。

學校培育長照人才、政府推動長照政策、醫院執行長照業務，「府城健康馬 世代共融 新長照style」是一場由產、官、學一起推動長照為主題的健康路跑活動，呼籲一起關心家中長者。路線包含2公里與11公里，途經奇美博物館奧林帕斯橋、阿波羅噴泉廣場及都會公園大草皮等，是首次路線涵蓋奇美博物館園區。

(中時 )