謝忻之前因強震躲到桌子底下痛哭，成為話題人物，而趴在地上的她，意外也讓美胸呼之欲出，還疑露點，不過她事後強調沒走光，其實，擁有火辣身材的她，近日為了主持Up直播尾牙，特地飲食控制一個禮拜，瘦了3公斤，不過瘦身不瘦胸的她，穿上超低胸禮服，白嫩春光全洩，D奶快掉出，讓網友都驚呼「太美、太辣了」。

Up直播27日舉辦尾牙，邀請黃鐙輝、謝忻與薔薔主持晚會，謝忻得知要和薔薔一起主持，壓力非常大，還特地減肥，她也透露自己瘦了3公斤，而穿上細肩帶亮面禮服的她，胸前超低胸設計，讓她的渾圓饅頭奶呼之欲出，「上帝視角」的拍攝，更是讓她看起來超有料，網友看了都快噴鼻血。

謝忻好身材全都露。(圖／翻攝自謝忻IG)

謝忻超兇雙球呼之欲出。(圖／翻攝自謝忻IG)

紛紛留言大讚「馬的！有夠正」、「超級性感美」、「身材好棒哦」、「又正又白又大」。其實，謝忻去年爆出和阿翔婚外情後，重創形象，演藝工作完全停擺，經過1年的低潮，近來她的生活和工作才逐漸回歸正軌，而她靠著飲食和運動，成功瘦了不少，不過卻沒讓胸部縮小，美照常驚豔網友。

(中時新聞網)