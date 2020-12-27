前新北市警三重分局賴姓員警，為衝績效，與慣竊合作，偵辦機車竊盜案時製作不實警詢筆錄，被依偽造文書罪判決有罪確定，懲戒法院判決賴員降1級改敘。

判決指出，現調任高雄市警局鳳山分局的賴員，擔任三重分局厚德派出所期間，偵辦葉姓慣竊時，得知葉有多次竊車紀錄，將名片與手機號碼給對方，稱若有犯罪且願意自首可聯絡他。2017年12月27日，葉偷機車後主動聯絡賴，並告知車牌及位置，賴員依隨身電腦查詢，發現車主尚未報案，即未主動偵辦。

車主當晚報案後，賴仍未展開偵辦，事隔9天後，葉主動到派出所詢問，賴才開始偵辦，但賴在製作筆錄時，引導葉依照他已預先繕打的問題及答案來回答，且不實記載「警方調閱監視器查獲，通知葉男到案製作筆錄」。

事後葉向新北市警局告發，檢察官依偽造文書罪起訴賴，賴因認罪被判刑1年2月，緩刑3年，支付公庫5萬元確定。新北市警局將賴移付懲戒法院究責。

懲戒法院認為，賴身為警員，為增加查獲贓車績效，要求慣竊提供其竊車資訊，製作不實警詢筆錄，有懲戒必要，考量他坦承犯行，判決降1級改敘。

(中時 )