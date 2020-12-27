百年一見的全球傳染病在今年衝擊體壇，大聯盟官網回顧前一次震盪美職的「不可抗力」。1941年，大聯盟擁有16支球隊，因為交通不發達，沒有任何西區球隊。聖路易棕人隊想要打頭陣搬遷到西岸的洛杉磯，並尋求各隊投票支持，結果爆發了戰爭。

投票日是1941年12月8日星期一，也就這麼不巧，12月7日星期天，日本帝國軍偷襲夏威夷珍珠港，媒體報導1500人喪生(後來統計超過2000人)，是為美國國恥。憤怒的美國政府向日本宣戰，在12月9日的新聞報導，棕人隊就聲明搬家失敗。

1944年，棕人隊打進世界大賽，然而最強的球員都被派往前線參加真正的「世界大戰」，棕人隊飲恨敗給紐約洋基。1946年，美式足球NFL的公羊隊率先搬到洛杉磯，超前了大聯盟與職籃NBA。棕人隊最後轉到了東岸城市巴爾的摩，成為現在的金鶯隊。

直到1958年，布魯克林道奇慫恿紐約巨人一起搬遷到西岸，前者成為洛杉磯道奇，後者成為舊金山巨人。他們前幾年承受高昂的交通開支，球員必須坐火車到東區比賽，客場征程動輒長達半月。所以道奇需要拉著同屬國聯的巨人當鄰居，節省長途跋涉的費用。如果是棕人隊搬家，被拉去當鄰居的就是另一支美聯球隊了。

業界對此做出一長篇幻想。日本侵略畢竟是外來因素，但如果大聯盟的投票日可以提早一周，往後的棒球歷史就完全改寫了，2020年的世界大賽冠軍也不會是洛杉磯道奇。

(中時新聞網)