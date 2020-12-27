林心如、霍建華從好友升格成戀人，小倆口在2016年5月公布戀情，並在同年7月選在峇里島舉行婚禮，小倆口接著在隔年喜迎女兒「小海豚」，幸福升格為一家三口，而昨（26日）是霍建華的41歲生日，林心如也貼心為老公準備法拉利造型蛋糕，還釣出侯佩岑留言讚：「格格真是好有心 世紀好太太」。

霍建華昨（26日）迎接41歲生日，老婆林心如則貼心為霍建華準備紅色法拉利的造型蛋糕，儘管林心如只有簡單發文：「Happy birthday」、並貼上4個愛心貼圖，不過蛋糕則是有滿滿的心意。

林心如曬蛋糕為霍建華慶生，釣出侯佩岑留言讚：「格格真是好有心 世紀好太太」。（圖／取材自林心如 Instagram）

只見蛋糕旁寫著霍建華的英文名字「Wallace」，其中還有「Daddy Happy Birthday」字樣，看來是以女兒小海豚的口吻送給爸爸的，而照片也釣出侯佩岑留言：「皇上生日快樂！」而侯佩岑還不忘大讚林心如：「格格真是好有心 世紀好太太」。

霍建華雖然對生活低調，不過他過去就曾被媒體拍到，駕駛法拉利、賓士車上路，其中還有幾輛是全球限量款，市值超過3千萬元，也讓外界驚嘆，原來霍建華是愛車一族，以及「皇上」的財力如此雄厚。

(中時新聞網)