《ESPN》資深記者溫霍斯特27日爆料，身為老鷹本季隊上「二哥」的柯林斯，竟在今年休兵期間拒絕老鷹提出一份價值9000萬美元的續約報價，理由是他自認可以領到頂薪合約，接著就等柯林斯繼續在新球季打出佳績爭取頂薪續約。

2017年選秀第19順位被老鷹選上的柯林斯，眼見「同梯」的塔圖、富爾茲、艾薩克、阿奴諾比、德瑞克懷特等球員都拿到不錯的續約條件，反而是上季場均21.6分、10.1籃板的自己，卻得不到老鷹的頂薪續約，內心當然充滿不滿情緒。

可是老鷹的考量也很正常，因為老鷹最近幾季幾乎都排在聯盟後段班，就算柯林斯個人數據逐年上升，卻沒帶起老鷹戰績，當然必須保持這種觀望態度面對柯林斯的續約，一切就等老鷹在這個球季的表現好壞，再來考慮是否給他頂薪續約。

畢竟老鷹本季除了明星射手崔楊領軍，更找來波達諾維奇、賈林納利、隆多、卡培拉、鄧恩等人助陣，整體戰力提升不少，27日更以122比112擊退灰熊，取得開季2連勝，柯林斯假如本季再沒辦法打出優異數據，恐怕也是他自己問題了。

(中時 )