香港鐵肺天后鄧紫棋（G.E.M.）與造型師男友馬克交往多年感情穩定，今年聖誕兩人穿情侶裝過節，馬克還大手筆送了一份女友想要卻下不了手的禮物，讓鄧紫棋當場喜極而泣。

鄧紫棋26日透過社群平台表示上周到琴行看中一台史坦威（Steinway）型號B211的三角演奏琴，但價錢是原本想買的琴的20倍，「對於一個考完駕照卻連一輛車都沒捨得買的我，這台琴實在有點太貴重…」考慮好幾天實在太喜歡，終於狠下心買回家。

當她與馬克、親朋好友玩交換禮物時，只見鄧紫棋拿著剪刀小心翼翼地剪開緞帶、撕下包裝，看到一個三角鋼琴的鑰匙，面露疑惑地問男友禮物是什麼？沒想到馬克居然說要送她那台鋼琴，鄧紫棋當場嚇到彈起來，驚喜地拍手轉圈圈，最後感動到爆哭，「這可是我收過最驚喜的禮物了。」

事後，兩人在鋼琴前面合影，鄧紫棋從後面被男友摟著，露出甜蜜的笑容，令網友羨慕不已，紛紛留言：「幸福幸福」、「世上本沒有聖誕老人，一切的驚喜都來自愛你的人」、「請結婚」、「秀恩愛啊」、「馬克哥真的是太好了」。

(中時新聞網)