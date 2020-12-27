教育部推動學習扶助（補救教學），協助學習成就偏低的孩子進步。在高中學習扶助方面，教育部國教署正規畫擇選核心學校，結合因材網、Cool Englsih等線上學習平台，發展分享教案，引導各校善用線上學習平台之資源，進行適性教學與評量。

教育部近年每年編列約7000萬元推動高中學習扶助，主要針對學生參加國中教育會考之國文、英文、數學成績為「待加強」，或就讀高級中等學校時學業成績評量科目不及格，且排序在同一年級後35％之情形，提供學習扶助資源，每年約7萬人次受惠。

教育部統計，2017至2019年，高中職受扶助之學生，成績進步人次（所占比率）分別約為4萬人次（占53.3％）、3.8萬人次（占54.6％）、3.9萬人次（占54.6％）。

在高中學習扶助方面，除了既有的實體教室補救教學，教育部將引進線上學習，透過資訊科技之運用，協助檢測學生之學習軌跡及進步情形，並透過科技評量提升學生學習動機及興趣，做更有效之評量。

國立卓蘭高中組長許凱絨利善用教育部開發的「酷英網」(Cool English)，以生動的影片提升學生學英文的信心與興趣。他表示，酷英網的教材應有盡有，可用來教字彙、句型、文法。學生可在相對低壓力的狀況下學習，彼此互動，甚至發表成果。

國立新港藝術高級中學教師蔡梅音運用因材網、Kahoo等線上資源進行國文科補救教學。透過前測來診斷，老師可以在課前掌握學生普遍存在的迷思與錯誤觀念，課堂上就能針對這些點進行講解，並作課程與延伸。課後再針對澄清迷思單元進行後測與小結。線上資源對能力較弱的學生進行自主學習是一大利器。

教育部國教署表示，高中教育階段的學習扶助方案，結合多元線上教學資源，可進一步提升學生學習興趣與成效，也引導學生更懂得運用數位資源提高學習效率。未來將持續鼓勵學校踴躍參與學習扶助方案，讓教育資源分配更公平正義。

(中時 )