平祿壽司採用自動化洗濯系統可依照SOP操作，讓小恩在洗碗時能快速清洗分類。（盧金足攝）

平祿壽司再給機會，伙伴友善扶持，小恩不只願意與人接觸，還會三五好友相約打球。（盧金足攝）

身心障朋友找工作不容易，疫情期間想要回鍋就業更困難；日資平祿壽司經理徐少同開放洗碗部4個職缺，全進用身心障礙者，其中，台中市勞工局轉介的輕度智能障礙員工小恩，適應不良離職，轉職多個公司又失業，再度求助勞工局，平祿壽司願意再給他重獲洗碗工作，小恩和同事感情更好，還會去打球運動，重新展開自己的「碗」美人生。

勞工局輔導小恩的就服員張煌輝說，小恩除輕度智能障礙外，還有人際溝通及專注力不足等障礙特質，初入職場常難與人互動配合，工作執行力也不足，輔導身心障礙者就業，勞工局強調「不放棄任何一人」，就服員又為小恩開發多次機會，都因小恩溝通及人際互動障礙，困難度大增。

身心障礙者擔任洗碗工作，徐少同事前經完整評估，因應平祿壽司採用自動化洗濯系統可依照SOP操作，安全簡易的工作屬性，適合身心障礙朋友一口氣即進用4人。

小恩年僅19歲是其中一人，去年高中畢業，經由台中市勞工局輔導在平祿壽司當洗碗員，剛畢業就能順利找到工作，但小恩工作一個多月就因適應不良離職了。

張煌輝表示，小恩不肯輕易開口，與他相處一整天，不引導他說話，一整天靜默無言，在面試這一關特別吃虧，幸好家人很配合，一起充當面試官，一而再訓練他，透過醫療改善專注力不足症狀，這一年來，小恩曾先後在健身房及量販店工作。

7月因疫情影響公司縮編，小恩失業求助張煌輝，張輝煌探詢他就業意願，小恩坦稱「最愛平祿」，他試著向徐少同爭取，想不到對方一口答應，同意讓小恩回鍋試試看，徐少同表示，「只要肯打拚，平祿用人不設限」。

能重返「平祿」，小恩樂開懷，長期關心小恩的張輝煌說，那張平日淡漠的臉，終於有了笑容，並因珍惜工作更努力，洗碗伙伴偉宏也說，小恩主動分擔工作，很勤快，有他在，輕鬆多了，徐少同看到小恩的改變，欣慰的表示「看到小恩凡事積極的工作態度」。

平祿壽司一再給小恩機會，並在伙伴友善扶持下，成為勞動付出者，在工作中體認存在價值，勞工局呼籲，多給身心障礙者機會，讓他們有逆轉人生契機，也為公司找到好人才，彼此共創雙贏。

為改善小恩不擅與人互動，就服員鼓勵小恩參加穩定就業團體活動，在團體中開口分享工作甘苦，培養表達心情與發問能力；徐少同說，勞工局的用心見成效，不只願意與人接觸，還會三五好友相約打球去。

勞工局表示，身心障礙朋友求職不易，全方位給予輔導，諸如協助開發工作機會，連結各種成長團體，透過參與學習與人互動，希望協助他們穩定就業。

(中時 )