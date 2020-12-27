台南鐵路東移工程拆遷戶已完成拆除，然而，其中半拆戶黃春香還在抗爭中，關注南鐵東移的學生與民眾25日耶誕節相約在被拆掉樓梯的黃家，一起吃「石頭湯」，參加者除了每人帶一樣食材之外，還要帶水，因為黃家雖說是「半拆」，但至今斷水斷電，根本無法居住。

黃春香指控，她二個月來向施工單位要求恢復水電，但對方回覆因為黃家向交通部申訴中，因此所有的申請都必須向上請示簽核，以免造成糾紛；黃春香不滿地說，講白了，就是不滿她去告狀，故意不供給水電。黃春香「告狀」的內容，是經過計算發現，鐵道東移新建工程的軋道曲率規劃有問題，根本不必採用現今的820公尺半徑設計，也就是說，黃家跟附近的其他住宅白白被拆了；她說，官員硬是多拆了原本不必徵收的土地，背後的原由，就是政府要進行土地開發。

據鐵道局指出，依法令規定，該區段的新建鐵道除了特殊狀況外，其曲線半徑不得少於1000公尺，也就是依新規定，鐵軌在轉彎時必須較為平直，加上新型的普悠瑪列車時速提升到130公里，新軌若仍以原有的半徑600公尺轉彎，則彎曲幅度較大，會有車速過快的安全疑慮，現今以半徑820公尺規畫，已相當緊繃。

「既然現在鐵道局規畫的半徑只有820公尺，表示此處是『特殊狀況』，不必受限1000公尺的規定，採用原軌道曲率半徑600m，或600到820間任何數字，均不違法，剩下該考慮的，純粹是安全問題。」工程師王偉民說，黃春香的房子附近的鐵軌轉彎處，距離台南火車站大約750公尺，扣除列車的長度170公尺，火車從車站出發到轉彎點只有580公尺的直線加速距離，而且台南是大站，列車必須停靠供旅客上下車，然後再重新從靜止加速，經過他計算，火車從車站出發開始全力加速，到了轉彎點時的時速將在90公里以下，根本遠低於鐵道局號稱速度。

工程師王偉民說，鐵道東移新建工程的軋道曲率不必採用820公尺半徑。（圖╱甯其遠攝）

王偉民指出，就算有班次過站不停，依照規定，列車在站內時速不得超過每小時60公里，即便有司機員在站區內違規超速，開到時速70公里，以新型的普悠瑪列車每秒增加時速約1.12公里的加速能力，到了轉彎點的時速也在100公里以下。同樣的，列車在進站前也會減速，甚至在進出站號誌前，限速隔離系統( ATP) 若偵測到列車超速，就會自動煞車減速，所以在轉彎處的列車速度都不會到達每小時130公里的極速。

鐵道局中工處處長黃鳳岡說，工程需要整體性的規劃，不能只用純工程的角度考量，但反對拆遷的住戶與聲援者永遠都只用「工程偏狹的角度」來批評。

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(中時新聞網)