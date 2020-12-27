對於南鐵東移半拆戶黃春香指控，鐵道的曲率計算有問題，她的房子遭誤拆，鐵道局中工處處長黃鳳岡受訪時表示，工程需要整體性的規劃，不能只用純工程的角度考量。但學者痛批，政府府官員考量的角度，就是既得利益者與地方政治派系的土地開發利益。

「鐵路東移的主要目的就是土地開發。」國立政治大學地政系教授徐世榮說，該案在九十六年民進黨主政時擬定，計畫用土地開發獲得的利益來挹注建設費用，要在地下化之後，重劃原來鐵道兩側的土地，未來台南鐵路站區的開發，量體（面積）會很大，土地的分區類別、容積率的強度也會規劃得更高。他指出，旁邊的北門路到鐵道這塊地的腹地不大，如果採用「原軌地下化」的方式，都市計劃的量體不夠大，才會想到要東移，就是為了徵收出更大一塊土地作為土地開發用。

徐世榮說，印象中，北門路側的土地一坪大約新台幣九十萬左右，原本在鐵路的另一邊地價低很多，但一旦完成鐵路地下化，價格勢必會飆漲，政府能透過土地開發，獲得地下化工程所需的經費。但他批評，土地徵收侵害基本人權，不能因為政府財政困難就進行徵收，一定要最小侵害，並且必須是最後迫不得已的手段，更不是工程技術的問題，「民主憲政國家很少有土地徵收的情況，他們一直限縮，我們卻一直擴大解釋，現在的土地相關法令都還留在威權時代，背後有很強的政治因素，政府為了討好地方勢力，不斷地在圈地、不停在略奪。」

經過計算，黃線與白線間多徵收的地地約820平方公尺。（圖╱讀者提供）

徐世榮說，因為政府的作法逾越了土地徵收的界限，對於錯誤的鐵道東移工程，未來將繼績進行行政訴訟官司，並且可能向大法官提出釋憲。政大民族系研究員陳誼誠也指出，許多土地徵收案打著「公共利益」的名號，不僅剝奪久住民、原住民的權利，如果捍衛自己的權益，還常被扣上「阻礙進步」「貪心」的帽子，徵收人民的財產應該只能為了「公用」徵收，而不是不斷的掠奪社會上的弱勢。

台南市政府新聞科表示，地下隧道完工後與既有軌合併之地面騰空廊帶寬度約25至40公尺，主要規劃為公園道用地，將具有紓解周邊交通需求之替代功能，改善市區南北向交通狀況，無法移作其他開發建築使用；同時提供適度綠化、休憩空間，其帶來之效益為全民共享。

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(中時新聞網)