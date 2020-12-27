近日傳出，大陸有不少女大生，為了支持自己龐大的花費，竟然發生「自願賣卵」的現象，甚至由於高額的「營養金」吸引不少女大生參加，但其中也暗藏著許多危機。

根據《鳳凰網》報導指出，北京一位高學歷的女大生，為了增加收入，就決定「自願賣卵」。也有相關從業人員表示，擁有高學歷、高顏質、身體年輕健康的條件下，女生賣卵一次可獲得人民幣15萬元（折合新台幣約64.5萬元）。

報導中指出，並非每人都可以獲得這麼高價的收入，條件不夠的話甚至連販賣的資格都沒有，而且大陸黑市的賣卵價格通常不超過10萬人民幣，而且隨著女生的年紀越來越大，價格就會直線下降，通常25歲之後價格就會大打折扣，28歲的話就乏人問津。

而且，其實取卵的過程非常危險，尤其在大陸黑市大多都欠缺相關的醫療技術與衛生條件，雖然女生可以獲得一筆不小的收入，但過去其實也引發不少醫療危機，先前就在廣東傳出有女生販賣卵子後，罹患卵巢過度刺激綜合症，嚴重傷害身體。

(中時新聞網)