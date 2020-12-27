歐盟藥品管理局（EMA）日前建議有條件給予輝瑞疫苗上市許可，獲歐盟執委會核准，歐盟27個成員國中多數國家預計明天展開疫苗接種工作，其中德國和匈牙利等國已率先開打。

● 德國

德國養老院一名高齡101歲的女性人瑞今天成為全國第一位接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的人，比德國和歐洲聯盟（EU）預定正式展開疫苗接種計畫的時程還要早一天。

這所位於德國東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）的養老院經理克魯格（Tobias Krueger）向法新社表示，約40名住民和10名員工將接種疫苗，101歲人瑞科維薩拉（Edith Kwoizalla）是其中一位。

由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗於12月2日獲英國批准，成為率先在西方國家獲得使用授權的疫苗。

德國聯邦政府計劃在年底前將130萬劑疫苗分配到各地衛生單位，明年1月起每週分配約70萬劑。

人口8300萬的德國已架設逾400座疫苗接種中心，包括設在柏林11月起停用的泰格爾機場（Tegel Airport）、丹波霍夫機場（Tempelhof Airport）及漢堡（Hamburg）的貿易展覽館。

● 匈牙利

匈牙利今天領先歐盟多數國家收到第一批輝瑞疫苗後，開始替醫院員工接種疫苗。

政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）在推特（Twitter）上表示，第一批託運的4850劑疫苗今天早上送抵匈牙利與奧地利接壤的邊境地區。

據匈牙利米蒂新聞社（MTI）報導，接下來幾週會有更多託運疫苗送達匈牙利，當局將於明年上半年展開大規模疫苗接種工作。

● 斯洛伐克

在歐盟推動對抗疫情的協調努力下，成員國斯洛伐克今天也展開疫苗接種工作。

路透社報導，政府疫情委員會成員科斯梅里（Vladimir Krcmery）成為全國第一位接種輝瑞疫苗的人。

● 英國

週日電訊報（The Sunday Telegraph）報導，根據制定接種計畫的大臣說法，英國將於1月4日推出牛津大學（Oxford University）與英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的COVID-19疫苗。

週日電訊報指出，政府希望能在接下來2週內讓200 萬人接種牛津疫苗或輝瑞疫苗。

報導提到，醫療監管機構預料將在幾天內批准牛津疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1091227

(中央社)