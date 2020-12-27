即將邁入2021年，在跨年這周十二生肖的運勢將如何發展？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖的人在跨年周非常幸運，有貴人相助，甚至有好手氣，買樂透有機會中大獎！

▍1.生肖虎

跨年周屬虎人利於結識新朋友，擴展人脈，周二、周六「三合」，周日「六合」，這幾天做事會非常順利。生意興隆，能賺到豐厚的錢財，甚至還會有偏財到來。需注意的是求財慾望強烈，容易搞得自己身心疲憊，不過不用太憂心，慢慢會好起來。

▍2.生肖兔

跨年周屬兔人周三、周日「三合」，周六「六合」，可謂是天隨人願的一周。會有許多賺錢契機，多向有經驗的人士請教，更能財運亨通。得貴人指點，容易遇見非常好的機遇，繼而能什麼事情都快人一步，抓住先機達成所願。

▍3.生肖馬

屬馬人周三「六合」，周六「三合」，正財穩健，職場運大好，上班者工作順利會有豐厚的報酬，獎金多，銀行存款上升。偏財運來臨，有機會得到長輩給的紅包，或是因手氣極佳而中大獎，可謂是和財神爺交了朋友。

▍4.生肖羊

跨年周屬羊人周二「六合」，周日「三合」，心態積極有動力，精神百倍。努力和付出會得到豐厚的回報，心情大好。貴人助力強，有幫扶運，多日不見的朋友們常聯繫一下，打打電話聊聊天，說不定貴人就在其中。

▍5.生肖龍

屬龍人跨年周好事多多，周四「三合」，周五「六合」。工作上思維活躍，表現優異，沒有煩惱和困難，順心又如意。周日有「紅鸞」桃花入命，單身者戀愛的好時機，不要拒絕朋友介紹對象和長輩安排的相親，你的另一半正在向你靠近。

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(中時新聞網)