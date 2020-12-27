新冠肺炎疫情肆虐，百業重挫，遠東航空、文華東方酒店等知名大型企業大裁員，北市勞動局統計，北市今年截至11月止，已收到101家企業通報申請大量解僱，件數為9年來最高，計畫解僱人數達3970人。勞動局長陳信瑜提醒，資方依法必須在解僱日60天前通報，否則將罰10萬至50萬元。

北市勞動局指出，2012年通報大量解僱的企業有85家、遭解僱勞工3635人，2013年55家、2136人，2014年81家、3031人，2015年90家、4810人，2016年98家、達5809人，2017年90家、4094人、2018年78家、3742人，2019年87家、3059人，今年則達101家、3970人。

勞動局表示，今年通報大量解僱的行業中，最多的是批發零售業，達27家、計畫解雇1089人；第二多為住宿及餐飲業26家、576人；第三多是資訊及通訊傳播業18家、458人。

勞動局說明，其中最知名的企業為「遠東航空」，在3月5日通報，僱用人數是528人，5月4日資遣528人；「文華東方酒店」5月27日通報，僱用人數535人，6月27日資遣205人，6月30日再資遣2人，總計207人。

陳信瑜呼籲，「60天前必須通報大量解僱，否則將罰10萬至50萬元」，資遣人數超過10人以上者，即有可能產生大量解僱的疑慮，按照《大量解僱勞工保護法》規定，企業應於提出「大量解僱計畫書」的10日內進行勞資協商，協商後所擬定的協議書，將會對個別勞工發生效力；若事業單位有協助勞工轉業需求，也可向勞動局要求提供就業服務與職業訓練相關諮詢。

(中時 )