隨著「小皇帝」詹姆斯26日貢獻22分、10助攻與7籃板，帶領湖人擊退獨行俠摘下本季首勝，心情不錯的詹皇也在27日貼出自己單打獨行俠後衛東契奇，上演漂亮轉身後仰跳投命中的慢動作影片，更自誇就像巔峰時期的麥克傑克森。

「感覺就像處於巔峰時期的麥克傑克森！」詹姆斯在個人IG發布影片動態表示，「我的進攻腳步就跟導航一樣控制精準，整個動作美得就像一篇詩歌。＃來自阿克隆的小孩＃我是皇帝」看來將滿36歲的他，相當得意可以做出這種動作。

美聯社官方也在27日宣布，今年幫助湖人奪冠的詹姆斯生涯第4度獲選美聯社年度最佳男運動員，先前3次分別在2013、2016與2018年，讓他追平自由車名將阿姆斯壯與高球好手「老虎」伍茲，並列史上拿過最多次此獎項的男運動員。

眼見自己4度獲此獎項，詹姆斯也在IG限時動態轉發新聞，更附上感謝、愛心與王冠的表情圖案，也公開回應，「我仍清楚我在場上的能耐，也為這項運動付出一切，我在場下更可發揮影響力，希望我能繼續用場上的表現激勵大家。」

(中時 )