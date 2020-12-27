旭富製藥大火案，桃園市長鄭文燦震怒一口氣祭多項法規重罰，並指示全面清查存放危險物品的工廠。國民黨前立委孫大千在臉書發文，質疑桃園市政針對這些工廠每年的消防檢查是虛應故事嗎？「難怪鄭文燦的人緣這麼好。」並酸嗆市政府不追究檢查失職的責任，而是用重罰來轉移焦點，台灣人民會接受一位火災閣揆或火災總統？

桃園又爆發了工廠大火，旭富製藥的大火加上爆炸，再次突顯出桃園市工安和消檢的弊病，鄭文燦一如往常，震怒並且重罰。

根據消防署資料，從民國107年到現在，三年的時間中，全國總共發生的火災有1385件，其中光是桃園市就有119件，占全國比例的8.6 ％，犧牲了29條無辜的生命，更誇張的是，光是工廠火災就發生了48件，占桃園市火災的40％。

令人好奇的問題是，桃園市政府針對這些工廠每年都有進行消防檢查，這些檢查都是虛應故事的嗎？難怪鄭文燦的人緣這麼好。

如果每一次都要災難鑄成才發現違法事端，市政府不但不追究檢查失職的責任，每次都用重罰來轉移焦點；當鄭文燦變成了一個火災市長，不知道台灣人民是否會接受一位火災閣揆，或者是一位火災總統？

(中時 )