萊豬叩關倒數，卻爆發台灣豬貼紙亂象，知名連鎖業者傳出部分產品使用西班牙豬肉和丹麥豬肉，但卻取得台灣豬標章認證。民進黨立委高嘉瑜質疑，根本是欺騙消費者，而對於縱容業者破壞台灣豬標章的公信力，農委會主委陳吉仲不用道歉嗎？

高嘉瑜今（27）日在臉書指出，最近到處都可看到台灣豬貼紙，業者只要自行上網下載列印，愛貼多少張就可以貼多少張，更有業者戲稱是在貼春聯，消費者卻因此產生疑惑。根據官方說法，台灣豬貼紙是要讓店家自主管理，也就是說，要看業者自己的良心，政府不需負責任，民眾請自求多福。

至於台灣豬標章，是農委會委託中央畜產會推動的政策，用來證明業者使用的豬肉、可食用部位，以及加工製品的主原料，一定都是台灣豬肉，必須透過申請、審核（必要時可以實地抽檢查核）、認證、簽約等嚴謹的行政流程才能核發。高嘉瑜表示，官方一直為台灣豬標章掛保證，但沒想到台灣豬貼紙已經夠亂了，現在連台灣豬標章也出現亂象。

農委會祭出需要審查的「台灣豬標章」，但未料傳出擁有台灣豬標章的鬍鬚張竟使用進口肉品。對於縱容業者破壞台灣豬標章的公信力，民進黨立委高嘉瑜（右）質疑，農委會主委陳吉仲不用道歉嗎？（圖／國會頻道／摘自立法院演哪齣YouTube）

不過，有連鎖業者已取得台灣豬標章認證，卻分別傳出使用西班牙豬肉和丹麥豬肉，高嘉瑜質疑「這不是欺騙消費者嗎？」且陳吉仲宣稱台灣豬標章必須包括豬肉可食部分、原料都必須是100%的國產豬，現在台灣豬標章100%的純度不見了，「對於縱容業者破壞台灣豬標章的公信力，陳主委難道不用道歉嗎？」

對此，鬍鬚張公關經理林振益表示，申請時有明白告訴畜產會，部分產品來自西班牙豬肉。如果鬍鬚張說法屬實，高嘉瑜再度提出質疑，畜產會為何還要讓他們通過台灣豬標章的認證？有沒有人謀不臧或利益輸送？

高嘉瑜認為，既然業者都承認沒有100%使用台灣豬，畜產會應根據「台灣豬證明標章使用管理作業規範」第九點規定，立即撤銷他們的台灣豬標章，而不是發聲明幫業者脫罪，說什麼「庫存西班牙豬原料預計明年3月前用完後，就會全數改用國產豬」，這樣的說法荒腔走板，那民眾1月到3月吃到的不是台灣豬，是要跟誰求償？

昨陳吉仲強調，將重新針對申請台灣豬標章的1萬多家業者重新清查，如標示不實，將移送食藥署依標示不實處4萬至400萬元罰鍰。

【縱容業者貼台灣豬賣進口豬，農委會主委不用道歉嗎？畜產會應立即撤銷標章！】 ... 由高嘉瑜發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)