林姓男子在某庇護工場擔任業務人員期間，利用帶領身障女學員外出銷售、載貨機會，在貨車上、倉庫內對女學員親吻、撫摸胸部、甚至用手指性侵，高等法院依乘機性交罪、乘機猥褻2罪判刑4年6月。可上訴。（示意圖／達志影像提供）

林姓男子在某庇護工場擔任業務人員期間，利用帶領身障女學員外出銷售、載貨機會，在貨車上、倉庫內對女學員親吻、撫摸胸部、甚至用手指性侵，高等法院依乘機性交罪、乘機猥褻2罪判刑4年6月。可上訴。

檢警調查，林男自2011年起在某庇護工場擔任業務人員，負責開發客戶，帶領身障學員外出銷售、載送貨物。前年4月，中度身障的被害人至該工場學習糕餅製作及販售。

前年8月，林藉駕車載被害人外出販售餅乾機會，將車暫停路邊停車格，對坐在副駕駛座的被害人親嘴、撫摸胸部，並以手指性侵。1個月後，林男又在工場地下室倉庫內，撫摸被害人胸部，並親吻她猥褻。林事後要被害人不得聲張，被害人因舉止有異， 被社工發現後報警。

一審審理時，林坦承曾在車上對女學員猥褻，沒有指侵，只是邊摸她邊「打手槍」洩慾，另否認在倉庫猥褻對方。被害人則證稱，林對她做這種事時，她傻住，覺得恐懼、緊張。林跟她說不跟別人講，她不想「背叛」他，未跟任何人說，但她很想說出來，她聽到林的名字會怕，事後做惡夢，還想要結束自己生命，希望把他關起來，好好反省。

法官認為，林任職庇護工場，竟未善盡教導、照顧之責，造成被害人身心嚴重受創，迄未與被害人和解，依乘機性交罪、乘機猥褻罪各判刑4年、10月，應執行徒刑4年6月。林上訴高院，高院認無理由，依法駁回。

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