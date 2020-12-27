製作超過百齣百老匯舞台劇及音樂劇，獲頒25座美國劇場界最高榮譽東尼獎的伯林德（Roger Berlind）逝世，享耆壽90歲。

「紐約時報」（The New York Times）報導指出，伯林德12月18日在他蒙大拿州家中，因心肺功能停止而過世。

美聯社報導，出生於紐約布魯克林的伯林德，40年職業生涯捧紅過不少當代最知名的硬底子演員，包括葛倫克蘿絲（Glenn Close）、傑瑞米艾朗（Jeremy Irons）等。

伯林德並非生於戲劇世家。儘管年少時立志寫歌，卻在華爾街找到工作並成為證券經紀商合夥人。然而，1975年6月紐約市一場墜機事故，一口氣奪走他的妻子和倆人4名子女的其中3人，他的人生從此改變方向。

他在1988年告訴紐時，當時，經營業務、打拚賺錢對他來說已經沒有意義。

最終，他轉向百老匯，藉著全新跑道來重新定義自我。

伯林德的第2任妻子布魯克（Brook Berlind）用舞台上的換幕來形容伯林德的轉變。

「他的人生因為那次事故而完全轉向，宛如人生的第1幕和第2幕。我不認為能有多少人能在承受這樣大的挫折後，還能取得這樣非凡的成就。」

伯林德百老匯首支作品是1976年推出的音樂劇Rex，而這齣講述亨利八世被紐時劇評批得體無完膚；他最後推出的節目，則是2019年與多位製作人齊力推出的復排版「奧克拉荷馬！」（Oklahoma!），並榮獲得東尼獎肯定。

伯林德其他百老匯舞台劇和音樂劇作品還包括：「阿瑪迪斯」（Amadeus），「天使之城」（City of Angels）、「摩門經」（The Book of Mormon）以及「致埃文．漢森」（Dear Evan Hansen）等。

他還曾因為2012、2017先後重新推出「推銷員之死」（Death of a Salesman）和「我愛紅娘」（Hello Dolly），而與已故奧斯卡影帝菲利浦西摩霍夫曼（Philip Seymour Hoffman）及演歌兩棲的貝蒂米勒（Bette Midler）合作過。

伯林德製作的百老匯作品，有叫好的，有失手的，但他都從容以對，說失敗作品雖不符合經濟效益，「但我仍舊熱愛戲劇」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1091227

(中央社)