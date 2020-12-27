立法院院會25日三讀通過「民法部分條文修正草案」，成年年齡由現行20歲下修為18歲，2023年1月1日施行。對於這項重大變革，律師林智群提醒，18歲還是大一的年紀，還很稚嫩又天真，一不小心「去打工卻被拉去當董事長」，提醒父母要給予一定的法律教育，以免有些小朋友還沒學會單飛，就摔死了！

《民法》自1929年施行，規定滿20歲為成年，施行迄今逾91年，不少權利受阻，社會改革呼聲大，25日在朝野高度共識下順利修正為18歲，過去受限20歲法條的行為將鬆綁，包括申辦手機、開戶、半信用卡、買房買車等，未來滿18歲就可以自己辦理。

且基於男女平等，男女訂婚年齡皆為17歲，結婚年齡也都調整為18歲。另外，現行法律以民法成年為年齡門檻的規定，在民法成年年齡調降為18歲後，除另有特殊考量外，一併修正，自2023年元旦起施行。

對此，律師林智群在臉書發文表示，「18歲還是大一的年紀，還是很稚嫩，也比較天真」，「如果碰到打工機會要求提供證件、存摺或密碼，或碰到銷售員說這套書很好幫你申請貸款購買，然後要小朋友簽一堆看不懂的文件，明明去打工卻被老闆拉去當董事長，當了連帶保證人，有些小朋友可能沒辦法判斷，即使可以判斷，也可能沒辦法拒絕（臉皮薄）。」

林智群認為「父母在成長過程裡面（小五開始到高三），就要給予一定的法律教育，給是非觀念、讓他們知道一點人情世故，看到新聞給予機會教育，不是只要他們讀書就好了，如果沒有在成長過程裡面提早讓小孩對社會有點概念，可能會有小朋友還沒學會單飛，就摔死了！」。

林智群強調，「伴隨權利而來的是責任」、「法律是最低程度的道德連法律都不懂那就糟了」、「公民課比數學英文重要」。

眾多網友紛紛表示贊同：「法學大意或法學緒論應該要變成國中或高中的一門課」、「沒有比打工更好的社會化訓練！可愛的導盲犬，也是要完成社會化訓練，才能有穩定的表現，才能真正上工的」、「我個人在類職業介紹單位幫人媒合工作，看了不少虛假的職業廣告，真心覺得應該要從小學就開始教授生活法律課程，讓孩子認知這個世界的正確運作觀念」。

不過也有人憂心指出：「媽寶不分年齡」、「某些家長要把18歲的孩子視為獨立個體才難」、「現狀是，有些成年人（並且為人父母）是法盲」、「法律常識也要往下紮根才是！借問為人父母者準備好了嗎？」。

(中時新聞網)