立法院會24日表決通過9項萊豬行政命令及相關法案，但過程中民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬3人雖有出席卻未投票，總召柯建銘表示，一定會有黨紀處分。對此，資深媒體人趙少康在政論節目詢問綠委范雲，會怎樣處理跑票綠委，但范雲似乎一直跳針回應，讓趙少康一再重覆問題，最後眼神死進入下個新聞議題。這段畫面一播出，網友笑死，直言要護航萊豬，派別人都比范雲強。

趙少康25日在其主持的政論節目《少康戰情室》上，詢問范雲民進黨是否會對跑票的3位立委處以黨紀處分，范雲先是回應，這議題經3、4個月時間的吵來吵去，雖然在藍綠之間還有一些情緒，但在民進黨內是有很高的共識，強調「因為如果台灣要往前走，就必須要做的決定，而且事實上也有很久的準備…」，突然趙少康插話再問，請問他們會有怎樣的處分？

范雲又回應，依照過去的經驗，應該不會影響提名的權利，她認為目前黨內氣氛還好，像江永昌都還會致歉，因為選區較藍，跟選區之間都溝通比較困難，接著，范雲又扯到假訊息，直言每個人都在同溫層中聽訊息，然後又稱「一方面民進黨本來就民主，過去內部也都有不同的聲音，這次反而說共識還蠻高的，覺得這是經貿的議題，大家要一起面對」。

這時鏡頭帶向趙少康，他似乎呈現眼神死的狀態，康沒等范雲說完，直接打斷表示「讓我們看看情況怎樣」，隨即討論另一萊豬相關新聞話題。

對此，粉專「白色正義聯盟」臉書發文表示，日前的少康戰情室，某位立委大多數時間都在念稿子，狠酸「真心覺得民進黨要護航，派其他人都比范強多了」。

底下網友也表示，「標準一本正經的胡說八道」、「范原本就很鳥，給她個位子就跑來加入民進黨的人」、「睜眼說瞎話是冥盡黨（民進黨）的專長」。

(中時新聞網)