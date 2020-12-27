資深女星譚艾珍的女兒歐陽靖在今年3月與日籍攝影師老公RK宣布結婚喜訊，隨後歐陽靖挺著孕肚回台待產，在8月生下兒子「新醬」，不過小倆口卻因防疫觀念不同而爭吵，夫妻久未聯絡，而歐陽靖昨（26日）深夜則吐心聲，坦言夫妻關係跌落谷底，她還失落吐喪氣話「我知道我是個失格的妻子、沒用的媽媽、不孝的女兒」，讓人心疼。

歐陽靖和攝影師老公RK因為防疫觀念不同而起爭執，IG互相取消關注對方，夫妻久未聯絡，這段跨國婚姻亮紅燈，不過歐陽靖為母則強，和媽媽譚艾珍以及4個月大的兒子移居到台南展開新生活，但歐陽靖昨深夜則再度吐婚變心聲，透露夫妻關係原本有緩解，但有網友到老公IG留言、私訊「這讓我們夫妻關係跌落谷底」。

歐陽靖IG限時動態全文。（圖／取材自歐陽靖 Instagram）

歐陽靖認為，兒子在台灣長大沒什麼不好，她不禁感嘆：「私事被攤在陽光下已經夠累了」，希望外界讓她「這個新手單親媽媽」能喘一口氣，同時，則有網友私訊歐陽靖，要她不要把事怪在別人身上「妳先生已經被妳塑造成負心漢的形象」，嗆歐陽靖先當好女兒、媽媽和妻子的角色再來抱怨。

對此，歐陽靖則無奈回應：「對不起，我會閉上嘴巴」，甚至還吐喪氣話「我知道我是個失格的妻子、沒用的媽媽、不孝的女兒、失敗的公眾人物」，不過歐陽靖仍擔起照顧兒子的責任「我會繼續前進，因為孩子需要我」，為母則強讓人心疼。

(中時新聞網)