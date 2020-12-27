F罩杯網紅青青今年中秋節將Youtuber放火帶回家過夜，鬧出聯手男友仙人跳對方並強拍裸照、恐嚇勒索25萬，案情已進入司法程序。青青形象大傷被剔除JKF女郎，沉澱一陣子另開新帳號並改名「櫻櫻」，被指想要重新出發。未料有眼尖網友發現此帳號已轉手讓出，且又出現新的帳號，遭質疑藉此手法撈金。

青青12月初才在IG請粉絲追蹤新帳號「in141319」，除了改名「櫻櫻」，還上傳一連串戴著口罩搖晃酥胸的養眼影片，被外界解讀為想要斷開過去風雨，以新身分重新開始，該帳號短時間就吸引不少網友支持。才辦不到一個月，新帳號就被發現名字被改成「簽本櫻」，大頭貼已不是青青，並轉為不公開，疑似將帳號轉手他人。

除此之外，青青疑似又再辦一支「櫻櫻」新IG，不只帳號名稱相似度99%，內容也跟前帳號一樣走性感風，她26日晚間PO一支原帳號也公開過的影片，畫面中青青跟小男孩玩得不亦樂乎，鏡頭特意往低胸拍，攝影者還大呼「這個奶喔！這個奶喔！」被網友酸爆：「連小孩也跳...鬼才...」、「小孩會簽本票嗎？」、「放火跳完跳小孩」。

對於外界本猜測青青想要另起爐灶的說法不攻自破，她並沒有想要捨棄35萬原先帳號的意思，如今又二度開創新帳號，PO了一連串養眼的影片，加深「幫養粉絲後售出」的說法可信度，令許多網友紛紛灌進她的新、舊帳號質疑，但青青始終沒正面回應。

(中時新聞網)