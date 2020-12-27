韓國演藝圈「神仙夫妻檔」具惠善與安宰賢，去年8月宣布3年多婚姻玩完，事後上演「分手擂台」，夫妻互撕鬧得非常難看，直到今年7年正式簽字完成離婚手續，恢復單身後，具惠善積極振作，不但創立經紀公司還開畫展，也回歸IG，不時跟粉絲分享生活點滴，而她最近更在綜藝節目現身，在錄影過程中，被發現手機跳出神秘男子的訊息，爆出新戀情，引發熱議。

具惠善離婚後重新出發，近來加盟全新觀察型網路綜藝《Face ID》，大方向外界曝光私下真實生活，包含個人手機裡的世界，而日前節目組公開了第一部預告片，是具惠善拿鐵鎚打爛手機，不但絲毫不心痛，還露出燦爛的笑容，讓節目未播出先轟動，節目組趁勝追擊，近日又公開了另一段預告影片，再度引發熱議。

新預告中，具惠善公開了個人手機畫面，錄影到一半，畫面突然跳出訊息，通知她的包裹送達了，但仔細一看，訂購人卻不是具惠善，而是一個名為「金宰勝(翻譯)」的神祕男子，節目組馬上追問，具惠善也如實回答。

面對製作組的直球追問，具惠善沒有閃躲，反倒害羞地笑了，回答：「宰勝啊…我們認識很久了，應該是認識最久的人吧」，她也點開手機設定的地方，發現手機名字竟然是用「金宰勝」，看得出兩人關係深刻，預告播出後，此事立刻引爆熱議，「具惠善的曖昧男」成了關鍵字熱搜，很想知道男方到底是誰，粉絲也紛紛留言，多是給予祝福「希望是一位一直陪在她身邊的好朋友」、「希望姊姊可以幸福」。

(中時新聞網)