Thomas Bryant really dunked on the wrong basket 😅 pic.twitter.com/b5AojbpZjZ — Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2020

「忍者龜」韋斯布魯克再用大三元改寫NBA歷史紀錄！韋斯布魯克27日拿下15分、12助攻與15籃板，讓他成為NBA史上首位能在加盟新東家後，開季前兩戰都摘大三元球員，諷刺的是，巫師仍以120比130不敵魔術，苦吞開季2連敗，至今仍未開胡。

在NBA過往歷史當中，只有「大O」奧斯卡羅伯生(1961年)、傑瑞盧卡斯(1972年)與魔術強生(1981、1982年)等人能在新球季開打前兩戰摘下大三元，不過他們都不是在新加盟球隊做到這點，韋斯布魯克能在新東家創此紀錄更加難得。

可惜就算韋斯布魯克連兩戰大三元，巫師後衛畢爾也拿本季新高39分，巫師還是無法躲過末節遭到魔術痛擊命運，尤其是魔術3人得分破20的平均火力，更讓巫師防不勝防，泰倫斯羅斯25分，武切維奇22分、17籃板，富爾茲21分。

此役下半場才打沒多久，巫師也在場上出現罕見的自傷士氣畫面，因為積極想要爭搶籃板球的巫師先發中鋒湯瑪斯布萊恩，竟在空中第一時間把球不小心扣進自己那方籃框，平白無故送給對手兩分，所有隊友也為之傻眼，因為這動作真的太瞎了。

(中時 )