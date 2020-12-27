位於公館的水源市場以美食聞名，其中有一間賣著烤蔥肉包的超人氣餅舖，包子的餡料多到麵皮都快包不住。這家小小餅舖的老闆黃正清，其實是市場長大的囝仔，但從未想接承家中事業，直到長大成人才發現，在外面世界闖蕩沒有想像中容易，於是繞了一大圈，20年後又回到最初的起點。

蔥肉包宜蘭蔥滿到炸！市場囝仔傳承糕餅精神

黃正清說，從小在市場看著父母在擁擠小攤辛苦的身影，讓他對接手家庭事業有著莫名的抗拒感，但人算不如天算，老天似乎是想要刻意和他唱反調，他長大後在外闖蕩多年，也曾開過自助餐店，但生意卻不如預期，事業屢屢遇到瓶頸，老闆感嘆地說：「原本覺得一定不要再踏進市場工作，沒想到最後還是市場包容了我」，曾經以為不會再回來的地方，卻是最能包容他的家，在這裡黃正清找回了初衷，也尋覓到溫暖的避風港。

包子的餡料多到麵皮都快包不住。(攝影/邱子軒)

雖然最後黃正清不是選擇原本的家族事業，反倒是跟著其他師傅學習糕餅技能，但他的烤餅技術了得，能夠將蔥肉包的外皮烤得金黃酥脆，吃起來Q彈帶勁！看看麵皮裡包著如拳頭般大塊的豬肉餡，使用的部位是霜降肉，每頭豬中只有兩片，口感十分軟嫩、肥瘦適中，此外還有滿滿的宜蘭蔥，一口咬下嘴裡便散發著青蔥的鮮甜，豐富的滋味讓人停不下來，老闆黃正清表示，這些食材雖然成本高昂，但顧客的喜愛才最重要。每天尚未出爐時，小攤上就已經出現長長的人龍，開賣後不到一會功夫就被掃購一空，若想一飽口福就得提前預訂。

每天尚未出爐時，小攤上就已經出現長長的人龍，開賣後不到一會功夫就被掃購一空。(攝影/陳盈臻)

這間餅舖已經傳承了三代，創始人是位來自山東的老奶奶，儘管各代老闆間並沒有血緣關係，卻仍願意將畢生功夫傾囊相授，黃正清剛接手這間餅舖時，為了學會老師傅手藝的精隨，每天凌晨兩點便開始練習，而現在他也依然維持這勤奮的性格，到處學習新的技術。

老闆每天凌晨兩點便開始揉麵擀麵皮。(攝影/陳盈臻)

(攝影/邱子軒、剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)