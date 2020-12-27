位於公館的水源市場以美食聞名，其中有一間賣著烤蔥肉包的超人氣餅舖，包子的餡料多到麵皮都快包不住。這家小小餅舖的老闆黃正清，其實是市場長大的囝仔，但從未想接承家中事業，直到長大成人才發現，在外面世界闖蕩沒有想像中容易，於是繞了一大圈，20年後又回到最初的起點。
黃正清說，從小在市場看著父母在擁擠小攤辛苦的身影，讓他對接手家庭事業有著莫名的抗拒感，但人算不如天算，老天似乎是想要刻意和他唱反調，他長大後在外闖蕩多年，也曾開過自助餐店，但生意卻不如預期，事業屢屢遇到瓶頸，老闆感嘆地說：「原本覺得一定不要再踏進市場工作，沒想到最後還是市場包容了我」，曾經以為不會再回來的地方，卻是最能包容他的家，在這裡黃正清找回了初衷，也尋覓到溫暖的避風港。
雖然最後黃正清不是選擇原本的家族事業，反倒是跟著其他師傅學習糕餅技能，但他的烤餅技術了得，能夠將蔥肉包的外皮烤得金黃酥脆，吃起來Q彈帶勁！看看麵皮裡包著如拳頭般大塊的豬肉餡，使用的部位是霜降肉，每頭豬中只有兩片，口感十分軟嫩、肥瘦適中，此外還有滿滿的宜蘭蔥，一口咬下嘴裡便散發著青蔥的鮮甜，豐富的滋味讓人停不下來，老闆黃正清表示，這些食材雖然成本高昂，但顧客的喜愛才最重要。每天尚未出爐時，小攤上就已經出現長長的人龍，開賣後不到一會功夫就被掃購一空，若想一飽口福就得提前預訂。
這間餅舖已經傳承了三代，創始人是位來自山東的老奶奶，儘管各代老闆間並沒有血緣關係，卻仍願意將畢生功夫傾囊相授，黃正清剛接手這間餅舖時，為了學會老師傅手藝的精隨，每天凌晨兩點便開始練習，而現在他也依然維持這勤奮的性格，到處學習新的技術。
(攝影/邱子軒、剪輯/陳宏睿)
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。