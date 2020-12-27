陳子璇日前認了和補教名師高國華9年婚斷，近來頻在臉書抒發心情，此舉讓她以前的御用板哥有些擔心，傳簡訊問她還好嗎？她也透露其實過去大半年對人生感到茫然，直到離婚消息曝光後，才找到一個突破口。

陳子璇透露在寫文章時，可以釋放很多的壓力，2020幾乎過去整個大半年，她的確對人生感到茫然，常覺得人生毫無意義，感到孤獨與失落，直到上個月離婚新聞曝光，她才覺得是一個突破口，讓她壓抑的情緒得以釋放。

陳子璇(左圖)和蔡郁璇都有凍齡美貌和火辣身材。(圖／翻攝自臉書)

透過文字她能分享真實的自己、真實的情感、真實的生活，所以她想告訴關心她的好朋友，「別擔心我，只要看到我還在寫作，就是心情愉悅啦」，一番話也引來網友大讚她文筆好，表示很喜歡看她的文章。

而陳子璇隨文附上一張爆乳辣照，深U剪裁讓雙峰和深邃事業線一覽無遺，手上還拿著一顆蘋果寫著聖誕快樂，雖然聖誕節已過，但照片依舊吸睛，絲毫不輸高國華前妻蔡郁璇之前化身聖誕俏女郎的福利，火辣指數破表。

其實，之前蔡郁璇就曾看不下去，暗批陳子璇老是拿離婚的事情做文章，令人反感，痛罵她厚顏無恥，陳子璇也發文回應，雖沒指名道姓，但表示「大家都是女人，我會選擇不口出惡言」、「衷心希望妳能更正向一點」，蔡郁璇之後又寫下：「還完從此兩清，下輩子就不用再見。」似乎有意放下一切恩怨。

(中時新聞網)