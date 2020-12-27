桃園市議員王浩宇今(27)日在臉書上貼文表示，自己五年前首次選舉時就曾喊出口號，「選舉，可以不擾民嗎？」表示自己多年來選舉都沒有吵死人的宣傳車、不亂掛看板旗幟，要讓選舉對民眾的生活干擾降到最低；但這個說法卻被網友貼出影片打臉，狂酸：明明就吵死了。

王浩宇貼文指出，自己參選兩次市議員、兩次的立委選舉，都堅持用最不擾民的方式選舉，因為知道大家不喜歡，所以中午睡午覺的時候，宣傳車不會跑到民眾家的巷子裡面，不會在裡面廣播、不會拜託拜託，下班時不會阻礙交通、讓車流變慢。而這些都是他這些年選舉中的堅持。

王浩宇當街咆哮影片。

但網友卻貼出一段王浩宇在街頭穿著競選背心、手拿麥克風，朝著對街咆哮的影片，直呼「明明就吵得要死」，狠酸說這種話的時候要考慮一下自己有沒有曾經因為EQ太低，在街頭爆走過，不然像這樣被打臉，真的很難看！

王浩宇自我宣傳被打臉，引來許多網友的討論，表示「笑死，罷免越來越近，王浩宇急了」、「再半個月就要投票了，他開始病急亂投醫了」、「這個影片我記得啊，真的是有夠丟臉」、「他是不是忘了自己曾經做過甚麼傻事？」「丟臉。」

(中時新聞網)